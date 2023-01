POLLO UBRIACO CON CIPOLLE

a cura di Ina Venezia

Ingredienti per 4 persone: 4 sovracosce di pollo (meglio se ruspante) disossate, 4 grandi cipolle dorate, 1 bicchiere di vino rosso, brodo vegetale q. b., 1 tazza di passata di pomodoro, olive nere, capperi, origano, paprica dolce, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Affettate le cipolle e fatele rosolare a fuoco lento per qualche minuto con poco olio extravergine di oliva. Tagliate in due le sovracosce e fatele dorare con le cipolle da entrambi i lati. Sfumate con il vino poi salate, pepate e cospargete con l’origano e la paprica. Versate la passata di pomodoro e poco brodo. Si consiglia di aggiungere il brodo poco alla volta per non rischiare che il pollo risulti troppo umido. Continuate la cottura per circa un’oretta in modo che il pollo risulti tenero. Qualche minuto prima di spegnere il fornello aggiungete i capperi e le olive nere denocciolate e tagliate a pezzetti.