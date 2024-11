RELIGIOSITÀ POPOLARE E LAICITÀ

Mancano 32 giorni a Natale. Conseguentemente, ne mancano 23 al 16 Dicembre. Una data, questa, che segna l’inizio della Novena Natalizia. Nove giorni che vedono Partanna coinvolta in un “evento” unico nel suo genere e che affonda le radici nella notte dei tempi. In quei giorni, a cura di pie famiglie, vengono approntate sulle pareti esterne delle case centinaia di edicole mobili (“li fiureddi”, strutture in legno addobbate con alloro ed edera e con al centro una immagine sacra), ai cui piedi ogni giorno gruppi di musici itineranti intonano nenie natalizie. Il concertino si apre invariabilmente con una nenia-litania attribuita ad un organista della Chiesa Madre del XVIII secolo. Per nove giorni le contrade di Partanna risuonano delle festose note musicali. Per nove giorni le edicole stanno lì a mostrare i segni di una religiosità popolare ancora viva, nonostante tutto. Urta tutto ciò con la laicità dello Stato? Certo che no, anche perché, a ben guardare, tale “laicità” non è intesa come avversione o indifferenza nei confronti della Religione. Lo dimostra il fatto che “i rapporti fra Stato e Chiesa” sono stati a suo tempo (1948) sanciti dalla Costituzione (art. 7); che la giornata del 25 Dicembre è riconosciuta anche come festività civile; che da parte dello Stato viene garantito “l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche … [da] impartire … in conformità alla dottrina della Chiesa”; che, nel quotidiano, si fa festa (luminarie, scambio di auguri, vacanze) per il fatto che è Natale. E tutto ciò perché “la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” (art. 9 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmato il 18 Febbraio 1984). Così, i Padri costituenti e i loro emuli. Così, quanti di coloro che stanno a capo di una istituzione pubblica (scuola, Comune), sgombrata la mente da pregiudizi ideologici e/o da narcisismo pseudo-culturale da radical chic, guardano al fenomeno dei simboli cristiani (Presepe, Albero di Natale, Stella Cometa) con lodevole apertura mentale.