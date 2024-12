SALSICCIA CON CAVOLICELLI

a cura di Ina Venezia

Ingredienti: 2 mazzi di cavolicelli (in Sicilia chiamiamo questa verdura sparaceddu), 800 g di salsiccia, 2 o 3 acciughe sottolio, 1 spicchio di aglio, un pezzetto di peperoncino, sale, olio evo.

Pulite la verdura eliminando le foglie dure o rovinate. Lavatela con abbondante acqua almeno tre volte per eliminare la terra. Sbollentate la verdura in acqua bollente e salata per qualche minuto. Una volta cotta scolatela, tenendo da parte un po’ di acqua della cottura.

In una padella rosolate, con un generoso filo d’olio, l’aglio tritato, il peperoncino a fettine e le acciughe. Unite la verdura tagliuzzata grossolanamente.

Aggiustate il sale e lasciate rosolare mescolando. Aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della verdura, se la preferite più umida. Quando la verdura è ben rosolata, unite la salsiccia a pezzi, precedentemente cotta in padella (sarà necessario far colorare all’esterno la salsiccia; se non è perfettamente cotta non importa perché continuerà la cottura insieme alla verdura).

Lasciate cucinare 7 o 8 minuti a fiamma media.