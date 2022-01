THE WEEKND – Sacrifice

Cari lettori kleossiani, iniziamo l’anno con l’artista considerato uno dei maggiori esponenti nel panorama alternative R&B. Stiamo parlando di THE WEEKND, ovvero Abel Makkonen Tesfaye, 32enne canadese dal talento immenso. Venerdì 7 gennaio ha pubblicato “Sacrifice”, singolo che anticipa il nuovo album “Dawn FM”. L’uscita a sorpresa, annunciata solo pochissimi giorni fa, è stata anticipata da un trailer avvincente che ha lanciato l’intero progetto, insieme alla pubblicazione dell’originale cover dell’album e della tracklist, che tra gli altri contiene il singolo di successo già disco d’oro “Take My Breath”. La pop star canadese con più di 70 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, nel 2021 è stata insignita del riconoscimento di “Most Streamed R&B Artist”. The Weeknd è passato nell’arco di pochi anni, dalle registrazioni casalinghe alle vette mondiali della musica pop, inanellando dischi di platino e diamante, tanto da essere considerato dai più, il Michael Jackson del nuovo millennio. In questo progetto si rivela addirittura più in forma rispetto ad After Hours (2019), con una stretta ancora più incisa sulle sonorità e le collaborazioni. Sacrifice è ciò che resta di Michael Jackson e di tutto l’elettropop degli anni ’80, in questo brano troviamo le good vibes di Thriller e tutto ciò che dobbiamo ancora imparare dal synth pop più vigoroso”.

Salvo Li Vigni