Visita pastorale del Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella

PARTANNA – “Un momento importante, quello di ieri (10 dicembre), per la città di Partanna, Forania comprendente le parrocchie di Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta, con la visita pastorale di monsignor Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo. Un momento di condivisione partecipato, grazie alla numerosa presenza anche di esponenti di movimenti cattolici del territorio, che non hanno voluto mancare all’atteso appuntamento, dei numerosi fedeli e della popolazione tutta. Grande la partecipazione per salutare il nostro Vescovo. In questi tempi, in generale difficili, per i nostri Comuni, sempre più attanagliati da pesanti difficoltà, e per le persone, che hanno necessità di una guida umana sensibile e autorevole, la vicinanza di monsignor Giurdanella testimoniata ai nostri territori, è stata importante per non rinunciare a progettare il futuro, malgrado i problemi che caratterizzano il nostro vivere quotidiano. Desidero ringraziare il nostro Vescovo per la sua presenza e il suo messaggio, perché solo con la partecipazione, il dialogo e il contributo di tutti sarà possibile resistere e vincere le difficoltà”.

Con queste parole il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, commenta la visita pastorale foraniale di ieri pomeriggio da parte del neo vescovo di Mazara, che prima della Santa messa, alle ore 18, si è mosso in corteo per la città con il clero della stessa Forania, con partenza dalla chiesa di San Francesco di Paola.