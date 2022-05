10 denunce dei carabinieri

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara hanno eseguito nei giorni scorsi un servizio coordinato di controllo del territorio denunciando complessivamente 10 soggetti per varie tipologie di reati.

Nel quartiere popolare di Mazara Due sono state deferite 3 persone presumibilmente responsabili di danneggiamento ed invasione di edifici, in quanto, residenti tutti presso la stessa abitazione, avrebbero abbattuto una parete dell’abitazione al fine di occupare anche l’attiguo appartamento, al momento disabitato.

In un condominio sito a Mazara del Vallo invece i Carabinieri hanno denunciato 6 persone, residenti in sei diversi appartamenti del predetto condominio, i quali avrebbero abusivamente creato un allaccio alla corrente pubblica per un furto di energia in fase di quantificazione accertato da personale qualificato.

Nel medesimo contesto operativo, durante i controlli al Codice della Strada, un 42enne di Salemi è stato denunciato in quanto sorpreso alla guida del suo veicolo senza patente perché mai conseguita con reiterazione nell’ultimo biennio.

Sono stati infine segnalati alla Prefettura di Trapani 2 persone, poiché trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.