13 denunciati nel weekend dai Carabinieri

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, durante i servizi di controllo del territorio svolti nel weekend appena trascorso, hanno denunciato 13 soggetti per vari reati.

Due minorenni mazaresi, entrambi incensurati, sono stati sorpresi a detenere 14 dosi di marijuana per un totale di 12 grammi e materiale per il confezionamento e pertanto deferiti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un 72enne di Salemi è stato denunciato per aver incendiato dei rifiuti indifferenziati sorpreso proprio mentre appiccava le fiamme a materiale di vario tipo.

Durante i controlli alla circolazione stradale, sottoposti a perquisizione alcuni fermati, in 5 (due tunisini e tre mazaresi), tutti pregiudicati, sono stati sorpresi a detenere coltelli a serramanico di genere vietato quindi deferiti per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, sono stati inoltre sottoposti a controllo i soggetti che stanno scontando una pena alternativa alla detenzione in carcere. Tra questi sono stati denunciati, per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal Giudice e per evasione, 3 soggetti, due uomini ed una donna, in quanto non trovati presso il domicilio destinato all’espiazione della pena.

Un tunisino ed un romeno, infine, sono stati deferiti all’A.G. in quanto sorpresi alla guida delle proprie autovetture senza patente di guida perché mai conseguita, uno dei due era anche in possesso di una targa oggetto di furto per la quale è scattata anche la denuncia per ricettazione.