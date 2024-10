17enne prepara i “biscotti stupefacenti” e la madre si sente male. Arrestato per detenzione di droga

SAN VITO LO CAPO – I Carabinieri della Stazione di San Vito lo Capo hanno arrestato un 17enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari intervenivano presso l’ospedale Sant’Antonio di Trapani ove era giunta una donna che lamentava un malessere per aver ingerito dei biscotti preparati dal figlio. All’esito di preliminari accertamenti emergeva che il ragazzo, di buon mattino, avrebbe offerto alla madre per la colazione la specialità che lui stesso aveva appena preparato. La donna, notando il bell’aspetto, ne mangiava due e, a distanza di poco tempo, accusava dei dolori tali da necessitare del ricovero presso la struttura ospedaliera, dove scopriva che fra gli ingredienti c’era sostanza stupefacente.

I Carabinieri eseguivano pertanto una perquisizione personale e domiciliare all’esito della quale venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro 2 involucri di sostanza stupefacente tipo hashish (del peso complessivo di 750 gr.), 40 dosi di ketamina (per un peso di 16 gr.), gr. 220 di marijuana, oltre 2000 euro in contanti e vari sacchetti di “biscotti stupefacenti” appena sfornati.

Il ragazzo, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura alternativa del collocamento in comunità di recupero.