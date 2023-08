19° Trofeo di scacchi “Valle del Belice” Memorial Agostino Messina

PARTANNA – Si è svolto domenica 20 Agosto presso il Bar Cremeria D’Italia nella Piazza Falcone-Borsellino a Partanna, il 19° Trofeo di scacchi “Valle del Belice”, quest’anno dedicato alla memoria di Agostino Messina, il vigile del fuoco scomparso il 1° Febbraio nella caserma di Lampedusa (AG).

Ha vinto a sorpresa Martin Agoglitta di Castelvetrano, il secondo posto è andato al giovane palermitano Gabriele Mauro, terzo il partannese Sergio Pandolfo.

Miglior Classificato fascia Elo al castelvetranese Francesco Bianco e a Giuseppe Guarino di Partanna, Miglior classificata Femminile alla promettente partannese Gabriella Pantano, per la categoria under 16 ha vinto Roberto Scrocca, invece la categoria Nc Adulto è stata conquistata da Aldo Tilotta di Castelvetrano che è stato premiato da Antonino Mangialomini della sezione Avis di Partanna.

Il torneo è stato diretto dall’Arbitro Internazionale Nino Profera di Mazara.

L’Avis di Partanna è stata presente con un piccolo sostegno all’Associazione Arcadia.

Il Presidente Filippo Guirreri ha ringraziato l’Avis di Partanna e il Comune di Partanna per aver dato il patrocinio gratuito.

Nella foto la Vice-Sindaco Valeria Battaglia, il vincitore Martin Agoglitta e il presidente dell’Ass. Arcadia Filippo Guirreri.