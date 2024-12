19enne arrestato per spaccio di droga

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato per spaccio un giovane trapanese di 19 anni, già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari di pattuglia controllavano il 19enne, che viaggiava in auto con un accompagnatore nei pressi del quartiere San Giuliano, e la perquisizione personale e veicolare a cui lo sottoponevano permetteva di sequestrare svariate dosi di hashish e crack nonché numerose banconote di piccolo taglio.

Il giovane veniva arrestato mentre l’accompagnatore, in possesso di una dose di crack, veniva segnalato alla prefettura di Trapani quale assuntore non terapeutico di stupefacenti.

A seguito del rito direttissimo, l’arresto del 19enne veniva convalidato dal Giudice.