20° Slalom Automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”

CUSTONACI – L’attesa è palpabile a Custonaci mentre si avvicina la ventesima edizione dello Slalom Automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”. Questo evento iconico, che ha catturato l’attenzione di appassionati di automobilismo per due decenni, è pronto ad accendere i motori sulle strade di Custonaci il 24 Settembre.

Con oltre 100 equipaggi iscritti, lo slalom si conferma come uno degli più amati nel calendario automobilistico. Piloti provenienti da tutta la Sicilia si daranno battaglia su un percorso impegnativo e tecnico, mettendo alla prova le loro abilità di guida e le prestazioni delle loro auto. La gara, organizzata dal Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Custonaci, è valida come Trofeo Italia Sud – Coppa ACI Sport e per il Campionato Siciliano Slalom.

Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo sabato 23 Settembre, dalle 16:00 alle 20:00, presso il Centro Accrediti in Piazzale Cornino, a Custonaci. Sarà un momento importante per garantire che tutte le vetture soddisfino i rigorosi requisiti di sicurezza e regolamentari.

La gara si svolgerà domenica 24 settembre, a partire dalle 8.30, in tre manche, su un percorso di 2.500 metri che dalla spiaggia di Cornino conduce fino a Custonaci, con un dislivello di 186 metri, su cui insistono undici barriere di rallentamento.