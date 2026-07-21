2ª Prova Nazionale Canoa Giovane: sul podio gli atleti della Società Canottieri Marsala

MARSALA – Un weekend di grandi emozioni e vittorie meritate per la squadra di canoa della Società Canottieri Marsala, che il 18 e 19 luglio ha affrontato la 2ª Prova Nazionale Canoa Giovane Velocità.

In acqua non sono mancati la grinta e la determinazione, i ragazzi della Canottieri Marsala hanno dato il massimo su ogni distanza, portando a casa medaglie e ottime prestazioni sia sulle gare veloci da 200 metri che sulle prove di fondo da 2000 metri.

Il giovanissimo Alessio Prisma ha conquistato il gradino più alto del podio, un oro nel K1 200 m e un bronzo nel K1 2000 m. Ottima prestazione anche per Giulia Serrentino, con ben due medaglie d’argento nel K1 (sia nei 200 m che nei 2000 m). Ma Giulia non si è fermata qui, infatti insieme alla compagna Silvia Caruso, ha conquistato anche il 3° posto nel K2 200 m. Pietro Caradonna ha chiuso con bronzo nel K1 200 m. e Francesco Caradonna si è piazzato subito davanti, conquistando un argento nella medesima specialità dei 200 m.

I risultati ottenuti in questa 2ª Prova Nazionale confermano il grande lavoro svolto durante gli allenamenti da parte dei ragazzi e degli istruttori della Canottieri Marsala, che ogni giorno lavorano per fare crescere tutto il comparto della canoa.