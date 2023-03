38 mila passeggeri in transito dall’aeroporto di Trapani Birgi. Trend in crescita

TRAPANI – I dati di febbraio dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi registrano il transito di 38.068 passeggeri, confermando la tendenza in crescita dell’attività dello scalo. Il dato, infatti, evidenzia un più 27% in confronto al febbraio dello scorso anno. Prendendo in esame il bimestre gennaio-febbraio 2023 sono in totale 81.364 i passeggeri transitati dallo scalo […]