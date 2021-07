4 borse di studio “Passito della Solidarietà”

PANTELLERIA – Il Consorzio Vini di Pantelleria Doc sostiene i futuri protagonisti della viticoltura eroica di Pantelleria finanziando le borse di studio “Passito della Solidarietà”. Al via le candidature per l’assegnazione di quattro borse, ciascuna del valore di 2.000 euro, destinate a giovani panteschi per l’anno scolastico/accademico 2020-21.