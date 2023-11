44esima Mostra Ornitologica. Sabato 11 e Domenica 12 novembre in esposizione circa 1000 esemplari di uccelli

MARSALA – Anche quest’anno, come avviene ormai dal 2019, il Centro di riabilitazione CSR di Marsala ospiterà la Mostra Ornitologica Città di Marsala, evento giunto alla sua 44ma edizione, organizzato dall’Associazione Ornitologica Lilybetana 2012, in collaborazione con la Federazione Ornicoltori Italiani e con il Raggruppamento Ornicoltori Siciliani.

La manifestazione sarà aperta al pubblico sabato 11 novembre, dalle 9 alle 20, e domenica 12 novembre, dalle 9 alle 18, e si svolgerà nel salone del Centro CSR, in Contrada San Silvestro 452/A.

La collaborazione tra il Consorzio Siciliano di Riabilitazione e l’Associazione Ornitologica Lilybetana 2012 sarà come sempre anche un’occasione di integrazione sociale, in cui il Centro riabilitativo aprirà le porte ancora una volta alla Città e alle Associazioni del territorio. Inoltre i ragazzi e le ragazze che frequentano i Centri CSR-AIAS della provincia di Trapani collaboreranno per l’intera settimana alla realizzazione dell’evento e alla produzione dei premi per i vincitori e degli oggetti ricordo per i giudici, provenienti da tutta Italia.

Già da martedì 7 novembre i circa 1000 esemplari sono stati sistemati e alloggiati nel salone del Centro di riabilitazione. Per tutta la settimana, i ragazzi e le ragazze che frequentano i Centri riabilitativi di Alcamo, Marsala, Mazara, Paceco e Salemi a turno si occuperanno di accudire, dare acqua e cibo agli uccelli e apprenderanno dagli esperti dell’Associazione Ornitologica Lilybetana 2012 le caratteristiche e le curiosità degli animali.

Inoltre gli Assistiti dei Centri CSR di Marsala, Alcamo, Paceco e Salemi hanno realizzato dei bellissimi manufatti: saranno loro stessi a consegnarli, durante la premiazione finale, agli allevatori degli esemplari vincitori della competizione.

La 44ma edizione della mostra ornitologica è una manifestazione che richiama appassionati e tante famiglie, che quest’anno potranno ammirare circa un migliaio uccelli di tante specie, premiati da una giuria composta da esperti della FOI, la Federazione Ornicoltori Italiani di cui l’Associazione Ornitologica Lilybetana 2012 fa parte.

L’inaugurazione della mostra avverrà sabato 11 alle ore 9, alla presenza dei circa 100 allevatori provenienti da tutta la Sicilia che esporranno i propri esemplari. Domenica 12, dalle ore 11, si svolgerà la premiazione degli esemplari ritenuti più belli, suddivisi per categorie: Canarini di colore, Canarini di forma e posizione lisci, Canarini arricciati, Fringillidi di varie specie, Estrildidi, pappagalli delle categorie Ondulati e Psittacidi. Vi saranno inoltre tortore di vario tipo e Turachi.

Alla manifestazione saranno presenti, tra gli altri, la dirigente dei centri CSR della provincia di Trapani, Milena Bonomo, il Presidente dell’Associazione Ornitologica Lylibetana 2012 Vincenzo Di Marco, il Vicepresidente Antonino Rallo, i membri del direttivo e i soci.