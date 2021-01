50 anni fa nasceva Archeoclub d’Italia – Venerdì al via il ciclo di 22 WeBinar in diretta con il Paese

ROMA – “Ben 50 anni fa nasceva in Italia ArcheoClub d’Italia. Fu una grande novità perché per la prima volta il mondo dell’associazionismo, società civile e cittadino si avvicinavano all’archeologia e ai beni culturali chiedendosi come valorizzare il patrimonio italiano. Il 15 Gennaio in diretta social, alle ore 18, prenderà il via il “Giubileo di […]

ROMA – “Ben 50 anni fa nasceva in Italia ArcheoClub d’Italia. Fu una grande novità perché per la prima volta il mondo dell’associazionismo, società civile e cittadino si avvicinavano all’archeologia e ai beni culturali chiedendosi come valorizzare il patrimonio italiano. Il 15 Gennaio in diretta social, alle ore 18, prenderà il via il “Giubileo di Archeoclub d’Italia” con i “Venerdì dell’Archeoclub d’Italia”. Un vero viaggio nell’Italia della ripresa, ma anche in un Paese completamente cambiato rispetto al 1970. Avremo il racconto straordinario dell’attività di ricerca in campo archeologico ma anche la narrazione dell’immenso patrimonio culturale del nostro Paese: l’Italia!”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di ArcheoClub d’Italia. “Avremo un ciclo con ben 22 appuntamenti dedicati alle attività culturali nazionali. Più di 30 tra architetti, archeologi geologi, restauratori e professionisti attivi nel campo del turismo culturale, riusciranno a parlarci e mostrarci i vari campi in cui Archeoclub d’Italia opera da 50 anni. Oggi Archeoclub d’Italia conta ben 140 sedi in tutta Italia e 5000 soci e siamo una grande realtà. L’immenso patrimonio archeologico, storico – artistico, architettonico e ambientale presente sul territorio italiano costituisce da sempre una grande attrattiva per il mondo intero; custodirlo e valorizzarlo – ha proseguito Santanastasio – richiamando i cittadini alla responsabilità e al dovere di collaborare con le istituzioni, in primis le Amministrazioni locali, le Università, le Soprintendenze, i Poli Museali, è stata la premessa sulla quale i fondatori hanno posto le prime basi e Archeoclub c’è stipulando protocolli con queste importanti istituzioni e gestisce in Italia importanti siti archeologici, beni culturali, musei di cui i nostri volontari si prendono cura con costanza”.