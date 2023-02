500 mila euro di finanziamento per il recupero della Chiesa di San Giuseppe a Marsala

MARSALA – Dopo il restauro della facciata e la realizzazione di alcuni lavori per la riqualificazione di spazi ubicati sopra la sagrestia, successivi al parziale cambio di destinazione d’uso avvenuto nel 2020, potranno finalmente essere realizzati anche degli interventi di manutenzione straordinaria dello spazio interno della chiesa di San Giuseppe a Marsala nella centrale piazza […]

MARSALA – Dopo il restauro della facciata e la realizzazione di alcuni lavori per la riqualificazione di spazi ubicati sopra la sagrestia, successivi al parziale cambio di destinazione d’uso avvenuto nel 2020, potranno finalmente essere realizzati anche degli interventi di manutenzione straordinaria dello spazio interno della chiesa di San Giuseppe a Marsala nella centrale piazza della Repubblica.

Con un emendamento a firma del capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino, nella finanziaria regionale è stato infatti stanziato l’importo di 500 mila euro “al fine di salvaguardare il patrimonio storico-artistico-culturale” rappresentato dalla chiesa del XVII

secolo che è chiusa ormai da oltre quindici anni per le precarie condizioni di sicurezza. Per il finanziamento del recupero di questo importante edificio si ricorrerà ai fondi del FSC – Fondo di Sviluppo e Coesione.

“Si tratta di un intervento di altissimo valore artistico e storico – ricorda Pellegrino – ma anche di un importante completamento di lavori già avviati affinché questi locali possano tornare alla fruizione pubblica, ormai negata da troppo tempo”.