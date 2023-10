52enne truffa una famiglia affittando a Roma una casa inesistente. 70enne allaccia abusivamente l’elettricità di casa e del negozio

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno proceduto a denunciare due persone per i reati di truffa e furto aggravato.

• La prima denuncia scaturisce da un’indagine su una truffa avvenuta per la locazione di un appartamento risultato poi inesistente. Un 52enne di Roma si sarebbe fatto versare su carta prepagata, dalla vittima, la somma di 800 euro, quale acconto, in cambio della locazione di una casa nel comune di Roma che sarebbe servita per il figlio della donna iscritto ad un’università della capitale. Contattato il numero di cellulare che il malfattore aveva indicato sull’annuncio con foto, pubblicizzato su un popolare social network, la vittima programmava un appuntamento nei pressi della casa dove di fatto l’uomo non si è mai presentato rendendosi irreperibile. Gli accertamenti esperiti dai Carabinieri tramite l’analisi del numero di cellulare e dell’intestatario della carta posta Money, dove sono stati versati i soldi, hanno portato all’individuazione del 52enne romano. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare altre possibili truffe del malvivente con lo stesso modus operandi.

• Altro denunciato, questa volta per furto aggravato, un uomo di 70 anni che, da controlli eseguiti con personale specializzato in forniture di energia elettrica, avrebbe allacciato abusivamente il contatore di casa e del negozio di sua proprietà alla rete elettrica pubblica.