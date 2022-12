57enne evade dalla detenzione domiciliare. Arrestato dai Carabinieri

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 57enne marsalese, pluripregiudicato, in merito all’ipotesi di reato di evasione. In particolare, l’uomo si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica assistita della zona dallo scorso mese […]

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 57enne marsalese, pluripregiudicato, in merito all’ipotesi di reato di evasione.

In particolare, l’uomo si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica assistita della zona dallo scorso mese di maggio, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale ed evasione.

I Carabinieri, allertati dal personale della comunità, hanno immediatamente predisposto le ricerche che si sono concluse poche ore dopo con il rintraccio dell’uomo presso l’abitazione di alcuni parenti.

Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe lasciato la comunità senza la necessaria autorizzazione.

Dati i gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di evasione, i Carabinieri hanno dichiarato in arresto il 57enne e, così come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari.