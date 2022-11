Week end dedicato ai libri nel doppio appuntamento di domani e dopodomani

PARTANNA – Altro week end d’autore, altro doppio appuntamento – nell’ambito della rassegna “Autunno d’Autore” di cui è animatrice l’assessora alla cultura Noemi Maggio – con la presentazione di due libri da non perdere: uno è “Boranera” di Salvo Bilardello che sarà presentato, a cura della Pro Loco, nella ex Chiesa di Santa Lucia domani 19 […]

PARTANNA – Altro week end d’autore, altro doppio appuntamento – nell’ambito della rassegna “Autunno d’Autore” di cui è animatrice l’assessora alla cultura Noemi Maggio – con la presentazione di due libri da non perdere: uno è “Boranera” di Salvo Bilardello che sarà presentato, a cura della Pro Loco, nella ex Chiesa di Santa Lucia domani 19 novembre alle ore 18; l’altro è “1943: La ‘Reconquista’ dell’Europa” di Alfonso Lo Cascio che sarà presentato, a cura delle associazioni “Il Medioevo” e “Prima Archeologia”, dopodomani, 20 novembre, sempre alle ore 18 nella ex Chiesa di Santa Lucia.