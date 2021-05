63° Zecchino d’Oro con Mara Venier e Carlo Conti

BOLOGNA – Lo Zecchino d’Oro torna in TV, in una formula inedita, per recuperare l’appuntamento di dicembre 2020, rinviato a causa dell’emergenza sanitaria. La 63ª edizione dello storico festival di canzoni per bambini andrà in onda domenica 30 maggio, dalle 17.20 alle 20 su Rai1, in doppia diretta: Carlo Conti condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di […]

La 63ª edizione dello storico festival di canzoni per bambini andrà in onda domenica 30 maggio, dalle 17.20 alle 20 su Rai1, in doppia diretta: Carlo Conti condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre Mara Venier dagli studi di “Domenica In” a Roma. La domenica di Rai1 si estende, quindi, e diventa una grande festa per tutte le famiglie, con musica e divertimento.

Come in ogni edizione ritroveremo la gara tra le 14 canzoni, cantate dal vivo dai 16 piccoli solisti, accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. A votarle, una giuria di ospiti tra cui Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena ed Eleonora Daniele e una giuria composta da 10 bimbi, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti, selezionati attraverso una call sul web e provenienti da tutti Italia. Rispettando la tradizione, tutte e due le giurie voteranno tramite delle palette con voti da 6 a 10.

Tra i bambini che interpreteranno le canzoni in gara ci sarà un bambino siciliano: Andrej Avella, 7 anni, di Giardini Naxos (ME) che canta “Il bambino e il mare” (di Fabrizio Bove, Alessandro Casadei e Francesco Itri Tardi).

In studio a Bologna inoltre, Lorenzo Baglioni, che presenterà il suo nuovo brano “Insieme”, interpretato con il Coro dell’Antoniano, e i mitici Buffycats dei 44 Gatti.

I brani in gara fanno parte della compilation uscita il 4 dicembre scorso, distribuita da Sony Music Italia e realizzata per il quarto anno consecutivo sotto la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio. Tra gli autori delle canzoni alcune firme note, come Simone Cristicchi, Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni e Paolo Belli.