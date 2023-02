Finanziamento regionale di circa 436 mila euro per tutte le attività culturali e artistiche organizzate dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina

GIBELLINA – Un finanziamento stabile per il prossimo triennio di circa 436 mila euro per tutte le attività culturali e artistiche organizzate dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina. Questo il contenuto di un emendamento al Bilancio regionale appena approvato, promosso dal governo Schifani e sostenuto dal capogruppo di Forza Italia all’assemblea regionale siciliana, Stefano Pellegrino. Lo […]

GIBELLINA – Un finanziamento stabile per il prossimo triennio di circa 436 mila euro per tutte le attività culturali e artistiche organizzate dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina.

Questo il contenuto di un emendamento al Bilancio regionale appena approvato, promosso dal governo Schifani e sostenuto dal capogruppo di Forza Italia all’assemblea regionale siciliana, Stefano Pellegrino.

Lo stanziamento, leggermente superiore a quello previsto nella finanziaria degli anni precedenti, permetterà una programmazione di medio e lungo termine dell’importante istituzione culturale divenuta un punto di riferimento per diverse forme artistiche a livello internazionale.

Per Pellegrino, “si tratta di un risultato importante che garantisce finalmente stabilità a uno dei principali attori del panorama artistico e culturale siciliano, che potrà finalmente contare su una dotazione finanziaria adeguata all’altissima qualità delle sue produzioni e collaborazioni”.