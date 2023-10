TRAPANI – Il Prefetto di Trapani Filippina Cocuzza ha inviato il seguente comunicato:

“Dopo quasi tre anni di permanenza a Trapani, volge al termine il mio percorso professionale, un’esperienza che è stata molto stimolante e che mi ha dato modo di conoscere ed apprezzare tante realtà diverse del territorio e di arricchire il mio bagaglio culturale e personale.

Nel maggio 2021 sono arrivata in questa provincia che ho sempre ritenuto tra le più belle ed operose della Sicilia, caratterizzata da un contesto economico e imprenditoriale particolarmente vivace e diversificato, con l’intento di assolvere il mio ruolo istituzionale prodigandomi senza riserve per interpretare al meglio i bisogni, le esigenze e le aspettative del territorio.

Mi sono adoperata, senza mai sottrarmi alle richieste, per promuovere il confronto interistituzionale e favorire sempre percorsi virtuosi improntati al raggiungimento di soluzioni condivise, stimolando il dialogo nell’intento di fare sistema per il bene comune.

Sono grata a tutti, colleghi e collaboratori, senza i quali non avrei raggiunto gli stessi risultati, ai rappresentanti di tutte le Istituzioni pubbliche ed ai vertici Ecclesiastici, dai quali ultimi, oltre a trarre sostegno morale, ho ricevuto concreta collaborazione. Ai Sindaci, all’Azienda Sanitaria Provinciale, ai Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto, alla Protezione civile, al Corpo Forestale, alla Croce Rossa Italiana.

Ringrazio gli Assessori regionali e la deputazione locale che hanno sempre so- stenuto le esigenze del territorio e quanti, tanti, hanno sempre collaborato con slancio, professionalità e grande disponibilità.

Ringrazio gli esponenti della società civile e del volontariato, del mondo delle professioni e di quello sindacale, della cultura, delle arti e dell’economia; ringrazio, altresì, i semplici cittadini che si sono rivolti a me con fiducia dimostrando sempre di apprezzare l’istituzione prefettizia riconoscendo l’alto valore e il ruolo sempre super partes dell’Ufficio Territoriale del Governo, sicuro punto di riferimento per tutta la collettività.

Sono particolarmente grata ai vertici delle Forze dell’ordine che sono stati in- sostituibili compagni di viaggio, leali e competenti nel governo del territorio in un’azione di coordinamento volta a garantire, sempre, prevenzione e sicurezza.

Altrettanta gratitudine esprimo ai vertici dell’Autorità Giudiziaria con i quali, nel rispetto rigoroso dei ruoli, mi sono sempre confrontata instaurando un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale.

Ho avuto modo di apprezzare il territorio in tutte le sue manifestazioni e nelle molteplici eccellenze che esso esprime in vari campi e in molti settori.

Ho avuto, altresì, anche la grande soddisfazione, insieme a tutte le Istituzioni e le parti sociali che mi hanno collaborato, di restituire al comune di Castelvetrano l’area del cosiddetto “cementificio” che connotava negativamente, da troppi anni, tutta la provincia a causa dell’insediamento abitativo indecoroso che ospitava lavoratori stagionali per la raccolta delle olive.

Durante la mia permanenza a Trapani, inoltre, ho condiviso, con grande soddisfazione e compiacimento, il momento della cattura dello storico latitante Matteo Messina Denaro, stigma divenuto insopportabile per tutta la provincia che ha, invece, ben altre qualità e potenzialità da esprimere.

Mi auguro di essere sempre riuscita ad affermare la vera essenza dell’istituzione prefettizia: ufficio al servizio della collettività e di avere adempiuto alle mie funzioni con”disciplina e onore”, imperativo morale irrinunciabile!

Affido quindi a queste poche righe il mio saluto più cordiale e con lo stesso entusiasmo con cui ho seguito questo territorio, auguro di vero cuore che questa provincia bellissima possa continuare a vivere una stagione nuova, la stagione del riscatto sociale e del rilancio economico, culturale e di immagine, così come merita!”.