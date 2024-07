MARSALA – Lunedì 8 luglio, a Marsala, alle ore 10,00, presso l’Ouverture delle Cantine Pellegrino, in via Lungomare delle Egadi 10, si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone della VII Rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole Memorial Enrico Russo”.

La kermesse, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala, nota per unire la bellezza paesaggistica delle Saline Genna, nella laguna dello Stagnone, ad una vocazione green, per la messa in scena nel “teatro a mare” fatto di tufi e sale a pelo d’acqua – denominato “Pellegrino 1880”, dal main sponsor della manifestazione -, con una sempre maggiore ricerca culturale e artistica per gli eventi proposti.

Il cartellone si aprirà il 21 luglio e si protrarrà fino all’1 settembre con artisti di fama nazionale ed oltre. Non mancheranno gli spettacoli a cura delle associazioni che compongono il MAC. Il cartellone conta sul patrocinio del Comune di Marsala, dell’Assemblea regionale siciliana e dell’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana.

Nomi, date e dettagli saranno forniti lunedì prossimo, 8 luglio alle ore 10,00, presso l’Ouverture Pellegrino.