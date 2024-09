Pec sull’Amministrazione trasparente inviata al Comune da PRO Castellammare del Golfo

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Pro Castellammare del Golfo ha inviato al Comune la seguente pec sull’Amministrazione trasparente il cui testo è stato pubblicato anche sui suoi canali social:

“In base al d.lgs 33/2013 tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a gestire sui propri siti web la sezione “”amministrazione trasparente”” all’interno della quale pubblicare alcune specifiche informazioni previste dalla norma, tra cui: consulenti e collaboratori, incarichi, personale, bandi di concorso, performance, attività e procedimenti, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, bilancio, controlli e rilievi sull’amministrazione, pianoficazione e governo del territorio, etc.

Il sito web del Comune di Castellammare prevede tale sezione che però è totalmente vuota e priva di qualunque contenuto.

Tale situazione, oltre che rendere il comune passibile di sanzione, è anche una concreta mancanza di trasparenza nei confronti dei cittadini e dei terzi in generale.

Chiediamo pertanto di provvedere con celerità alla regolarizzazione affinché chiunque possa avere semplice e libero accesso alle informazioni pubbliche.

Restiamo a disposizione per un eventuale confronto finalizzato all’approfondimento della tematica proposta”.