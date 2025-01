CHIARA PARISI ALLA WORLD CUP, LEO DE MARCO E SARA MANNONE NEO CAMPIONI ITALIANI. LE LIBELLULE MARSALA BRINDANO AI TRICOLORI SPECIALITÀ TECNICHE OSPITI IN PIEMONTE

De Marco e Mannone insigniti nel frattempo a Marsala di riconoscimenti per meriti sportivi 2024 da parte del Coni di Trapani. Nemmeno il tempo di festeggiare, per le atlete e gli atleti coordinati dall’istruttrice federale FITw Giulia Mirabile, che è già tempo di preparare al meglio il Campionato Regionale Twirling, in tre tappe da febbraio a maggio

MARSALA – Non finiscono di stupire i ginnasti e le ginnaste tesserati per la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala Twirling. Dopo i brillanti risultati colti nei mesi scorsi su scala regionale e nazionale, il sodalizio lilybetano coordinato dal presidente Mattia Galuppo e dal dirigente Fabrizio Mannone ha staccato il “pass” per il prossimo Campionato del mondo della specialità. E portato a casa l’ennesimo titolo italiano in Duo ed altri podi di non minore importanza, da un punto di vista umano e sportivo.

La quattordicenne Chiara Parisi (vive con la famiglia a Petrosino, ad una decina di chilometri da Marsala) ha conquistato infatti il diritto di partecipare alla Nations Cup ed alla World Cup di Twirling, in programma dal 2 al 3 e dal 9 al 10 agosto prossimo a Torino. Con una prestazione di livello (ha avuto accesso alla finale grazie ad un buon 5° posto nella specialità X-Strutting livello A Junior) la libellulina petrosilena ha convinto la giuria al culmine della due giorni di gare dedicata al Campionato Nazionale Specialità tecniche di Twirling, ospite al Palazzetto dello Sport di Cantalupa, cittadina non lontano da Torino.

A mettersi in evidenza al Tricolore Specialità tecniche di Cantalupa sono stati anche i plurititolati Leonardo De Marco e Sara Mannone, in coppia, laureatisi nuovi campioni italiani tra le “Tecniche” con il loro esercizio nella specialità Artistic Pair livello B. Lo stesso De Marco si è ripetuto vincendo anche il titolo tricolore nel Solo livello A, mentre Sara ha ottenuto un comunque brillante terzo posto sul podio nell’Artistic Cadetti livello B (in questo caso non senza rammarico, stante il primo posto con il quale aveva chiuso la semifinale).

Sempre ai tricolori Specialità tecniche piemontesi, a porsi inoltre in evidenza è stata la diciassettenne marsalese Lucrezia De Vita, vice campionessa italiana nella X-Strutting livello B Senjor, in crescendo di prestazioni negli ultimi mesi. Brillante secondo posto (e relativo titolo di vice campionesse nazionali) anche per la giovanissima coppia formata da Gaia Pipitone ed Anna Genovese, con la loro esibizione nel Duet Cadetti livello B. Anna ha inoltre ottenuto una quinta piazza nel Solo Cadetti livello B. Altro quinto posto per la volitiva Greta De Marco, nella specialità X-Strutting Youth livello A, premiata con l’ingresso in finale (13a nell’Artistic Twirl livello B).

Sul parquet di Cantalupa, ancora, 7a posizione per Dijamila Musella (X-Strutting livello B), la quale, pur non centrando la finale per un soffio, ha comunque “strappato” il personale miglior punteggio di categoria. Meno fortunata, infine, Chiara Chibbaro, la quale ha chiuso 20a nonostante una prestazione non disprezzabile nel Solo Junior livello B, categoria molto agguerrita.

A questi risultati va sommata inoltre l’attribuzione, a Marsala, di riconoscimenti per meriti sportivi conseguiti nel corso della stagione agonistica 2024 da parte del Coni di Trapani ai libellulini Leo De Marco e Sara Mannone, nell’ambito della consueta cerimonia di consegna delle Benemerenze sportive. Grande la soddisfazione espressa dall’istruttrice federale FITw Giulia Mirabile, coordinatrice sul campo de la do’TERRA Le Libellule Italia, con il contributo dell’istruttrice Giovanna Giordano e dell’aiuto allenatrice Lucrezia De Vita.

Nel frattempo, bussano già alle porte il Campionato Interregionale Sicilia-Campania e la Coppa Italia per la serie B e C, la cui prima tra le tre Fasi (tappe) è in programma l’1 e 2 marzo, con tutta probabilità al PalaSerranò di Patti. Le prove in oggetto sono propedeutiche al Campionato italiano Twirling, previsto quest’anno dal 31 maggio al 2 giugno al PalaIgor di Novara. Allo scopo di affinare la tecnica individuale di atleti ed atlete, la do’TERRA Le Libellule Italia si è avvalsa della consulenza in appositi stage svolti in questi giorni a Marsala e Petrosino di istruttori del calibro della torinese Marisa Piroli e del palermitano Simone Russo, atleta da anni nell’orbita della Nazionale italiana Twirling.