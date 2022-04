8 persone sono state denunciate ed altre 3 sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno condotto un articolato servizio di controllo del territorio ad ampio raggio finalizzato alla repressione e contrasto alla criminalità predatoria e alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le diversificate attività eseguite nell’ambito del servizio hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, per varie ipotesi di reato, nei confronti di 8 persone deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Altre 3 persone sono state segnalate in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Trapani per il possesso di modiche quantità di hashish, crack e marijuana.

In particolare, nel corso delle perquisizioni compiute, un cittadino straniero di 21 anni e un 29enne del posto sono stati trovati in possesso di diverse dosi di hashish e di materiale utile al confezionamento delle stesse. I Carabinieri hanno sequestrato anche la somma di 200 euro che si trovava nella disponibilità del 21enne, poiché ritenuta provento del traffico illecito di droga, e un coltello a serramanico di genere vietato con un paio di forbici intrise presumibilmente di sostanza stupefacente, appartenenti al 29enne.

Durante i controlli alla circolazione stradale, 3 persone di 25, 37 e 57 anni, sono state deferite per l’ipotesi di reato di reiterazione nella guida senza patente perché mai conseguita o revocata, mentre una quarta persona, per guida in stato di ebbrezza.

Nel proseguo del servizio, nell’ambito del controlli ai soggetti gravati da misure restrittive della libertà, hanno denunciato per l’ipotesi di reato di evasione 2 persone, un uomo e una donna, rispettivamente di 48 e 42 anni, poiché si sarebbero allontanati dalle proprie abitazioni ove erano stati sottoposti alla detenzione domiciliare.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.