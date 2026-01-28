Le interrogazioni di Massimo Cangemi al consiglio comunale d2l 26 gennaio

PARTANNA – Seduta di consiglio comunale deprimente quella del 26 gennaio scorso (dedicata a comunicazioni e interrogazioni), quando, assenti sindaco vicesindaco e un assessore, l’opposizione si è trovata a fare interrogazioni su problemi importanti senza trovare la figura istituzionale giusta per ricevere risposte. Qui di seguito pubblichiamo l’intervento del consigliere di opposizione Massimo Cangemi:

“Nel consiglio comunale tenutosi giorno 26 dedicato alle interrogazioni, ho posto alcuni quesiti sulle criticità più evidenti che si registrano da tempo nella nostra cittadina. Il primo quesito ha riguardato la richiesta di un urgente ripristino del manto stradale nelle zone oggetto di scavi( fibra ,enel), non è più accettabile assistere allo stato indecente in cui versano alcune arterie stradali principali del nostro centro storico come la via cialona fino a ridosso della piazza Falcone Borsellino, il viale d’Italia, via Palermo fino alla cda montagna, via xx Settembre, via Vespri, via Garibaldi e l’elenco potrebbe continuare ancora; inoltre si sta generando un notevole contenzioso a causa dei danni subiti che si tramutera’ nel tempo nel riconoscimento di debiti fuori bilancio e quindi di fatto in oneri a carico dei cittadini. Alla domanda, erano assenti alla seduta sia il Sindaco che il vice Sindaco, ha risposto l’assessore Triolo che è stato molto evasivo affermando che l’amministrazione si adoperera’ per effettuare un ulteriore sollecito alle ditte che hanno effettuato i lavori. Nella mia replica mi sono dichiarato del tutto insoddisfatto.

La seconda interrogazione ha riguardato il sistema di illuminazione pubblica, in diverse parti del paese infatti manca la luce, con particolare riferimento alla cda montagna dove, ancora una volta, si è verificato un furto di cavi elettrici che ha generato una situazione critica in termini di sicurezza per i cittadini. Ho chiesto che venga predisposta una congrua copertura finanziaria in sede di bilancio di previsione per la soluzione del problema in tempi brevi. L’assessore Triolo ha confermato l’impegno dell’amministrazione in tal senso.

Con l’ultimo quesito ho voluto riproporre, per l’ennesima volta, l’attenzione sulla necessità di assumere un’altra Assistente Sociale, figura fondamentale e indispensabile a supporto delle fasce più deboli della popolazione. Il consiglio comunale, in una delle precedenti sedute, ha provveduto alla modifica del DUP( documento unico di programmazione) proprio per cogliere questa opportunità. Tutta la procedura doveva realizzarsi entro il 31 dicembre 2025. Ho pertanto chiesto chiarimenti per il fatto che nessun atto amministrativo è stato predisposto nei tempi previsti con la conseguenza che la nostra comunità si ritrova ancora mancante di questa ulteriore figura. Nessuno degli assessori presenti ha saputo dare dei chiarimenti in merito. Riproporro’ certamente la questione in tempi brevi.

Come sempre, il mio impegno continua, con determinazione, per la nostra città”.



Massimo Cangemi