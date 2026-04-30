Firme per lo stop alla privatizzazione della Funtanazza

ALCAMO – Oggi (30 aprile) scadono i trenta giorni da quando la Rete per la Funtanazza Bene Comune ha trasmesso la lettera all’ex provincia chiedendo lo stop alla privatizzazione della Funtanazza, l’accesso agli atti e la proposta di un nuovo progetto per un Centro Popolare di Protezione ed Educazione Ambientale.

Vista l’assenza di risposte, è stata prodotta una lettera aperta indirizzata al Presidente Quinci che contiene la petizione cittadina per la Funtanazza Bene Comune che ha raccolto quasi mille firme in poche settimane. Mercoledì 6 maggio alle h11:30 una delegazione di Funtanazza Bene Comune sarà in presidio in Piazza Vittorio Veneto davanti al palazzo dell’ex-Provincia per consegnare le firme.