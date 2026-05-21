Dodici anni…di CorriAvis

di Antonino Bencivinni Avviata il 10 maggio, solo con qualche minuto di ritardo, la Dodicesima CorriAvis, la gara podistica non competitiva organizzata dalla sezione Avis di Partanna. Tantissime le adesioni che sono state, come l’anno scorso, poco meno di mille e tantissimi indossavano la t-shirt della manifestazione.

Dopo una quarantina di minuti dalla partenza, ha tagliato il traguardo il primo classificato, Giuseppe Gullo, 18 anni, studente del locale Istituto Tecnico; a distanza di qualche minuto è arrivato il secondo, Vito Di Giuseppe, 20 anni, universitario e, ancora dopo, terzi ex aequo, Maurizio Russo, 27 anni, e Galia Agnoletto, 35 anni. Tutti i “concorrenti” hanno ricevuto la medaglia di partecipazione.

Alla manifestazione sono intervenuti il Presidente dell’Avis Provinciale di Trapani, Salvatore Stuppia, il segretario dell’Avis provinciale di Trapani, Nicola Mangiaracina e Vito Puccio componente del consiglio direttivo dell’AVIS Nazionale.

Presente anche l’amministrazione comunale di Partanna con i suoi massimi rappresentanti tutti rigorosamente con la t-shirt della CorriAvis: il sindaco Francesco Li Vigni, la vicesindaco Valeria Battaglia e la presidente del Consiglio comunale Anna Valeria Accardo.

“Sono orgoglioso – ha ribadito il presidente onorario della sezione di Partanna dell’Avis, Ninni Battaglia – del gruppo di lavoro, ben 80 collaboratori, che nel tempo è riuscito a migliorarsi in efficienza e capacità di intervento, costituendo una macchina rodata in grado di assicurare sicurezza e ordine soprattutto nei punti più nevralgici, molto importanti se si tiene conto che partecipano alla gara anche bambini, adulti in sedie a rotelle e famiglie con bambini in carrozzina”.