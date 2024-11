9 cinturoni per il titolo di campione mondiale, 3 argenti e 2 bronzi per l’Asd Team Sicilia del Maestro Cesare Belluardo, ai World Championship XFC 2024 di Roma

ROMA – Si sono svolti a Roma i Campionati Mondiali di Kick Boxing e Boxe (amatoriale) organizzati dalla “World Federation” XFC (Xtreme Fighter Champion).

Presenti oltre 1300 atleti anche provenienti d’oltreoceano, continente africano ed asiatico, con Europa e soprattutto Italia al gran completo, nello specifico 926 partecipanti stranieri e 377 italiani.

La città di Trapani è stata rappresentata dall’a.s.d. Team Sicilia diretta dal Maestro Cesare Belluardo (cintura nera 8°dan) che, forte della pratica interdisciplinare svolta in palestra e con una compagine di 7 atleti di tutte le età (dai pulcini ai veterani, passando da cadetti, juniores e seniores), uomini/donne e pesi da leggeri a massimi, ha gareggiato in diverse specialità e categorie.

I marzialisti trapanesi sono saliti tutti sul podio per un totale di 24 volte, regalando alla città 19 CINTURONI per i TITOLI MONDIALI conquistati, 3 ARGENTI e 2 BRONZI.

Gli atleti della compagine trapanese hanno disputato match in tutte le specialità presenti al mondiale ed in diverse categorie di peso.

Nel dettaglio:

Davide Belluardo: (figlio del maestro trapanese): quattro ori.

Alessio Belluardo: (figlio del maestro trapanese): tre ori ed un argento.

Mattia Lombardo: tre ori ed un argento.

Lorenzo Sirhindi: tre ori ed un bronzo.

Irene Mirto: tre ori.

Gioele Di Bella: due ori ed un bronzo.

Christian Marchese: un oro e un argento.

Nella foto, il Maestro Cesare Belluardo, Davide ed Alessio Belluardo, Mattia Lombardo, Irene Mirto, Lorenzo Sirhindi, Gioele Di Bella e Christian Marchese.