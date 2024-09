“A.C.R. – Hai la mia parola – Campo Scuola 2024”

SANTA NINFA – Si è svolto dal 6 all’8 settembre 2024, presso l’Oasi Bartolomea Capitanio di Rampinzeri Santa Ninfa, il Campo Scuola dei Ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Al campo, dal titolo “Hai la Mia Parola” organizzato dagli educatori A.C.R., hanno partecipato 64 persone tra ragazzi, giovanissimi, giovani, adulti, genitori e ospiti.

In tre giorni i ragazzi, in compagnia di Geremia il profeta di Speranza, hanno scoperto attraverso le varie tappe che comprendevano la drammatizzazione della Parola con la tecnica del kamishibai (teatro di carta), le attività, i giochi e la preghiera, i segni del progetto che il Signore ha per la loro vita.

Tre giorni faticosi a causa della temperatura molto calda che ha causato qualche problema nell’organizzazione ma le fatiche si sono trasformate in sollievo guardando la gioia e l’entusiasmo dei ragazzi.