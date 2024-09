“A.C.R. – Hai la mia parola – Campo Scuola 2024”

MAZARA DEL VALLO – Si svolgerà dal 6 all’8 settembre 2024, presso l’Oasi Bartolomea Capitanio di Rampinzeri Santa Ninfa, il Campo Scuola dei Ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

“Hai la mia parola” è il titolo del campo e offre l’occasione per accompagnare i ragazzi a vivere con continuità il cammino di fede, scoprendo che ci sono modi e tempi nuovi per vivere l’impegno missionario, in compagnia del Signore Gesù. Tale proposta ruota intorno alla storia di Geremia, il profeta della Speranza, che si fida della parola di Dio e lo annuncia al popolo d’Israele.