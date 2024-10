A Carini la prima edizione dell’Oktoberpark: al parco cittadino Almoad tre giorni tipicamente bavaresi

CARINI – Al parco cittadino Almoad arriva la prima edizione dell’Oktoberpark. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre tanta musica, animazione per i bambini e soprattutto tanti piatti tipici tedeschi.

Si parte venerdì 11, alle ore 18, con Alegría Animazione che, per tutta la serata, si prenderà cura dei più piccoli. Alle ore 21 il tributo a Emma e ai Modà con Emma Cover Band e Passione Maledetta Tributo Modà 2.0 Chiudono la prima giornata, alle ore 22, i The CJuice con il tributo ai Cranberries.

Sabato 12, si riparte alle 18, sempre con Alegrìa Animazione. La serata continua alle 22 con il tributo ai Bon Jovi dei New Jersey e alle 23 ritornano, a grande richiesta, Coraline con il loro tributo ai Maneskin.

Domenica intero pomeriggio all’insegna della buona musica con più band che si alterneranno sul palco. Si inizia alle 12, per pranzo, insieme a Staff Selection e alla loro selezione musicale. Alegrìa Animazione farà compagnia ai bambini. Dalle 17 alle 21 cinque concerti: alle ore 17 Non dire No con il tributo a Lucio Battisti; alle ore 18 il tributo U2 degli Exit U2; alle 19 i Coraline con i loro nuovissimi inediti. Si continua alle 20 con i 4Quantico e si chiude alle 21 ballando e cantando le canzoni degli 883 con Industria Di Caffè.

Per tutti e tre i giorni saranno presenti al parco gli stand enogastronomici, dove poter scegliere tra i diversi piatti della cucina bavarese: stinco, gulash, bratwurst, costolette, schnitzel, weisswurst, patate, bretzel, würstel, rösti, krauti, strudel e naturalmente tanta birra oltre a pasta e pizza per i più tradizionali. Popcorn e zucchero filato per i più piccoli.

Numerosi gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.