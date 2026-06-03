A Marsala l’Arma dei Carabinieri e la Comunita’ unite nel ricordo del Maresciallo Capo MOVC “alla memoria”, Silvio Mirarchi

MARSALA – Nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2026, la città di Marsala è stata scenario di due solenni momenti di commemorazione in onore del Maresciallo Capo Silvio Mirarchi, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”, tragicamente scomparso nell’adempimento del proprio dovere. Le celebrazioni hanno visto la sentita partecipazione delle istituzioni, della cittadinanza e delle scolaresche locali, stringendosi in un ideale e commosso abbraccio attorno alla famiglia del Sottufficiale.

LA VICENDA E L’ESTREMO SACRIFICIO

Il tragico evento che ha portato alla perdita del Sottufficiale risale alla sera del 31 maggio 2016. Il Maresciallo Capo Silvio Mirarchi, all’epoca Vicecomandante della Stazione Carabinieri di Ciavolo, si trovava insieme a un commilitone nei pressi di una serra nelle campagne di contrada Ventrischi a Marsala, impegnato in un servizio di osservazione volto al contrasto del fenomeno delle piantagioni illegali di marijuana. Fatti segno di improvvisi e vigliacchi colpi d’arma da fuoco esplosi dai malviventi nel buio, il Maresciallo Mirarchi, con estremo coraggio e per proteggere il collega, rispondeva al fuoco prima di rimanere gravemente ferito. Trasportato d’urgenza in ospedale, si spegneva il giorno successivo, il 1° giugno, lasciando un vuoto incolmabile ma anche una straordinaria eredità d’onore. A perenne testimonianza del suo fulgido esempio di virtù militari e civiche, al Maresciallo Capo Silvio Mirarchi è stata concessa la Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”, con la seguente solenne motivazione:

“Con eccezionale coraggio e conscio sprezzo del pericolo, nel corso di un servizio esterno notturno in area rurale, non esitava, insieme ad altro militare, a verificare la presenza di persone sospette nei pressi di alcune serre. Fatto segno a proditoria ed ammassata azione di fuoco da parte di malviventi, per proteggere il commilitone e per respingere l’attacco, rispondeva prontamente con l’arma in dotazione, rimanendo gravemente ferito. L’altissimo senso del dovere e il sublime sacrificio costituivano un nobile esempio di elette virtù civiche e un fulgido esempio di dedizione all’Istituzione. Marsala (Trapani), 31 maggio 2016.”

IL CONCERTO MEMORIALE “IL SUONO DEL CORAGGIO”

La sera di domenica 31 maggio, la splendida cornice del Teatro Impero di Marsala ha ospitato l’evento culturale e commemorativo dal titolo “Il suono del coraggio”, a cura degli alunni dell’istituto Comprensivo “Sirtori” di Marsala. La serata è stata nobilitata dall’esibizione della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, che ha eseguito un repertorio istituzionale e celebri brani musicali, regalando ai presenti momenti di profonda emozione. Il repertorio, che ha spaziato da solenni marce militari a celebri brani della tradizione classica e contemporanea, ha toccato le corde più profonde della commozione pubblica. L’unione tra la freschezza degli studenti e la solennità della Fanfara ha saputo tradurre in note i concetti di legalità, unione sociale e memoria attiva, dimostrando come la musica possa farsi veicolo dei valori più nobili della società. Le melodie hanno idealmente ripercorso i valori di fedeltà, sacrificio e dedizione allo Stato incarnati dal Maresciallo Mirarchi, la cui memoria continua a ispirare la comunità.

L’intitolazione del Plesso “San Leonardo”

Nella mattinata di lunedì 1° giugno, le celebrazioni hanno toccato il culmine con la cerimonia di intitolazione del Plesso “San Leonardo” dell’Istituto Comprensivo “Sirtori” di Marsala alla memoria del decorato Sottufficiale. L’evento si è svolto alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio: il Prefetto di Trapani, S.E. dott.ssa Daniela Lupo; il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani, col. Mauro Carrozzo; il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, S.E. Rev.ma mons. Angelo Giurdanella; la Sindaca di Marsala, dott.ssa Andreana Patti. Momento di straordinaria intensità emotiva è stato segnato dalla presenza dei familiari più stretti del Caduto. Accanto alla vedova, la Signora Antonella Pizzo, e ai figli Deborah e Valerio, hanno voluto presenziare alla cerimonia anche i parenti del Maresciallo Mirarchi, giunti appositamente da Catanzaro – città d’origine del militare – per onorarne la memoria in questa importante ricorrenza decennale. A loro l’Arma dei Carabinieri e le autorità presenti hanno rinnovato i sentimenti di profonda gratitudine e vicinanza dello Stato.

Nel corso della cerimonia, la famiglia e le autorità hanno proceduto alla scopertura della targa commemorativa che legherà indissolubilmente il nome del Maresciallo Mirarchi al luogo di formazione dei giovani cittadini di domani. Successivamente è stata depositata una corona d’alloro in memoria del Caduto, benedetta dal Vescovo di Mazara del Vallo e dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Sicilia”, e accompagnata dalle note del Silenzio, in un’atmosfera di solenne e collettivo raccoglimento che ha consentito di rimarcare il significato profondo del giuramento di fedeltà prestato da ogni Carabiniere. L’intitolazione di un luogo di cultura e formazione ai nostri eroi del quotidiano – ha evidenziato il Comandante Provinciale, Colonnello Mauro Carrozzo – rappresenta il modo più autentico per tramandare ai giovani i valori della legalità. “La presenza qui oggi della Signora Antonella, dei figli Deborah e Valerio e dei familiari giunti dalla Calabria testimonia che il sacrificio del Maresciallo Mirarchi non appartiene solo alla memoria privata, ma è patrimonio vivo di tutta la Nazione e di questa scuola, dove il suo nome sarà da oggi un faro guida per gli studenti”.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio ringraziamento all’Istituzione Scolastica, all’Amministrazione Comunale e a tutta la cittadinanza di Marsala per aver condiviso con assoluto rispetto e commozione il ricordo di un fedele servitore dello Stato.