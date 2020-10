A Matilde Gioli il Premio Franca Valeri e a Stefano Fresi il Premio Vittorio Gassman

SAN VITO LO CAPO – Il Comitato organizzatore del Festival del cinema Italiano, diretto da Paolo Genovese, ha assegnato a Matilde Gioli il premio “Franca Valeri” e a Stefano Fresi quello dedicato a Vittorio Gassman.

L’attrice milanese, che ha esordito sul grande schermo nel film “Il capitale umano” di Paolo Virzì nel 2013, ha mostrato poi negli anni la propria duttilità di attrice, passando dai ruoli comici in “Belli di papà” di Guido Chiesa (2015), “Mamma o papà” di Riccardo Milani (2017), “Ricchi di fantasia” di Francesco Miccichè (2018) e “Gli uomini d’oro” di Vincenzo Alfieri (2018) e “E per il tuo bene” di Rolando Ravello (2019) a quelli drammatici in “Un posto sicuro” di Francesco Ghiaccio (2015) ed autoriali “The startup – Accendi il tuo futuro” di Alessandro D’Alatri (2016).

L’attore romano che ha esordito, invece, nel 2005 in “Romanzo criminale” di Michele Placido, ha raggiunto presso il grande pubblico la notorietà con la trilogia, diretta da Sydney Sibilia, “Smetto quando voglio” ed ha costruito la propria carriera con le sue interpretazioni nelle commedie come “Viva l’Italia” di Massimiliano Bruno (2012), “La mossa del pinguino” di Claudio Amendola (2014), “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo (2015), “Sconnessi” di Christian Marazziti (2017), “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani (2019) e in film diventati di culto come “Cuori puri” di Roberto De Paolis (2017) e “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca (2018), fino ai recenti “Il regno” di Francesco Fanuele e “Figli” di Giuseppe Bonito.

Questi prestigiosi riconoscimenti saranno assegnati domani sabato 3 ottobre con le “Stelle d’argento al Cinema Italiano” al: Miglior film, Migliore opera prima, Miglior documentario, Miglior cortometraggio, Migliore attore protagonista, Migliore attore non protagonista, Migliore attrice protagonista, Migliore attrice non protagonista, Premio personaggio dell’anno e Premio del pubblico.

Il Festival del Cinema Italiano con Presidente onorario Fabrizio Del Noce, dedicato alla

valorizzazione del cinema Made in Italy, è organizzato da A&D Comunicazione, la produzione dell’edizione 2020 è di Nexthing Entertainment. L’appuntamento si avvale del patrocinio di Ministero dell’Ambiente, Regione Sicilia, Comune di San Vito Lo Capo, Centro Sperimentale di Cinematografia, Riserva Naturale dello Zingaro; il sostegno di Mibact e del Comune di San Vito Lo Capo. Tra gli sponsor della manifestazione: Eni, Buy Buy Sicily, Fourghetti, Cantine Florio, Sacchi Gioielli – l’orafo artigiano che ha creato la “Stella d’argento”, GroupPack, TechniTransport, Technipes, Edil Impianti, Wmesh, Villaggio Cala Mancina, GalleryMood, Capellimania Maria Avaro e tra i media partners: Sky Cinema, Leblon Communication, Rai Radio Live, Smile Vision e Coming Soon.

L’ingresso a Festival è gratuito, ma occorre prenotarsi.