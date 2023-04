A Paceco Aldo Grammatico inaugura il comitato elettorale

PACECO – È stato inaugurato, ieri (4 aprile), in piazza Vittorio Emanuele 20, il comitato elettorale del candidato sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, in corsa per le elezioni Amministrative del prossimo 28 e 29 maggio. Con l’inaugurazione della sede si è dato ufficialmente il via all’apertura della campagna elettorale, mediante un progetto nuovo, condiviso, che […]

PACECO – È stato inaugurato, ieri (4 aprile), in piazza Vittorio Emanuele 20, il comitato elettorale del candidato sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, in corsa per le elezioni Amministrative del prossimo 28 e 29 maggio.

Con l’inaugurazione della sede si è dato ufficialmente il via all’apertura della campagna elettorale, mediante un progetto nuovo, condiviso, che guarda alla comunità pacecota ed alle sue frazioni, come recita il nome della lista in suo appoggio per scrivere “Tutta un’altra storia per Paceco”.

Il condiviso obiettivo di realizzare Il bene del territorio ha unito le forze politiche e civiche, che sostengono con fermezza la candidatura a sindaco di Aldo Grammatico e del suo gruppo.