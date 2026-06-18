A Salaparuta domani e dopodomani una due giorni dedicata all’Arte dei Pani Votivi

SALAPARUTA – Salaparuta, 1560 abitanti, ha lanciato per domani e dopodomani, 19 e 20 giugno, un grandioso progetto di valorizzazione di una delle tradizioni più significative del territorio: “Arte dei Pani Votivi 2026 – Salaparuta”. Mostre, degustazioni, laboratori, convegni, previsti per questi due giorni vogliono essere strumento importante di promozione turistica di una comunità che ama se stessa e le proprie tradizioni. Le attività inizieranno domani 19 giugno alle ore 17 nella sala consiliare dove si darà vita al “Laboratorio del Pane Votivo e Squartucciato” con l’illustrazione di queste pratiche artigianali tramandate da generazione in generazione. Dalle 18 alle 20,30 nella “Mostra dei Pani Votivi” saranno esposte le opere realizzate dagli artigiani locali per abbellire gli altari di San Giuseppe.

Appuntamento alle ore 18,30 di sabato 20 giugno all’ex Convento dei Cappuccini, nel Vecchio Centro di Salaparuta, con l’inaugurazione di un’installazione permanente costituita da tre blocchi di testi sulla storia di Salaparuta. Alle 19.00 sarà aperta la mostra fotografica dedicata ai pani votivi, agli Altari di San Giuseppe e alla memoria storica della comunità.

Per le 19.30, è prevista una degustazione dei vini della Salaparuta DOC. Alle ore 20.00 sarà illustrato il valore culturale della realizzazione dei pani di San Giuseppe, legata alla tradizione artigianale di Salaparuta. Successivamente illuminazione artistica temporanea, proiezione di un videodocumentario e conclusione della due giorni con un concerto live.