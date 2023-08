A Salemi l’altare di Michele Cossyro: la dedicazione domani

SALEMI – Domani (venerdì 18 agosto), alle ore 19, presso la parrocchia Maria Ss. del Paradiso di contrada Pusillesi a Salemi si terrà la cerimonia di dedicazione del nuovo altare realizzato dall’artista Michele Cossyro su commissione dell’amministratore parrocchiale don Salvatore Cipri. La cerimonia sarà presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. L’opera-altare che ha realizzato l’artista Cossyro è ispirata alla Trasfigurazione del Signore, dove viene esaltata la luce assoluta di Dio. L’annuncio della morte è rappresentato attraverso particolari dell’opera: sui lati c’è la lancia di Longino (quella con cui Gesù è stato trafitto al costato dopo essere stato crocefisso), poi ancora i dadi, la spugna imbevuta con l’aceto ma anche le iniziali dell’iscrizione Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum scritte in tre lingue (latino, ebraico e greco), i tre chiodi, la fune e un particolare della corona di spine. Sul frontale c’è il viso di Cristo con un braccio alzato. «L’opera è stata realizzata in poco meno di due mesi nel mio studio a Roma – spiega l’artista Michele Cossyro, originario di Pantelleria – e poi assemblata a Salemi. È stata utilizzata ceramica rossa, poi trattata con l’ingobbio bianco e, infine, con la tecnica a lustro in oro zecchino». Questo nuovo altare sostituisce quello che fu realizzato negli anni appena dopo il terremoto del 1968, durante i lavori di consolidamento della chiesa. Costruita nel 1850 come ampliamento della piccola cappella che già esisteva, la parrocchia Maria Ss. del Paradiso diventa il luogo di culto per i tanti salemitani che durante l’estate si trasferiscono nella contrada Pusillesi.