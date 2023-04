A Trapani riapre il Teatro M° Tonino Pardo: concessa l’agibilità permanente

TRAPANI – A Trapani riapre il Teatro M° Tonino Pardo, dopo che è stata concessa l’agibilità permanente. Il Teatro M° Tonino Pardo aprirà le proprie porte, per la prima volta dopo la lunga pausa di questi ultimi anni, domenica 30 aprile, alle ore 21.00, in occasione del Concerto di Gala del XVIII Concorso Lirico Internazionale […]

TRAPANI – A Trapani riapre il Teatro M° Tonino Pardo, dopo che è stata concessa l’agibilità permanente. Il Teatro M° Tonino Pardo aprirà le proprie porte, per la prima volta dopo la lunga pausa di questi ultimi anni, domenica 30 aprile, alle ore 21.00, in occasione del Concerto di Gala del XVIII Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”: “un evento che ci sentiamo di dedicare a tutti i trapanesi ed a tutte le potenzialità artistiche di questa nostra splendida città” – così ha evidenziato Natale Pietrafitta, consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Queste le dichiarazioni di Natale Pietrafitta, in merito alla riapertura del Teatro M° Tonino Pardo di Trapani:

“Ufficialmente possiamo annunciare, con enorme senso di soddisfazione, di aver conquistato l’agibilità permanente da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli sul Teatro M° Tonino Pardo di Trapani. È stato un lavoro lungo, complesso, faticoso che alla fine ha dato i suoi buoni frutti. Un’attività che l’attuale amministrazione comunale di Trapani ha voluto fortemente e che ha seguito in prima persona. Nella qualità di consigliere delegato, ricevetti incarico da parte del sindaco prima, e del Consiglio di Amministrazione dopo, allorché mi fu chiesto di riprendere in mano il vecchio faldone impolverato che conteneva tutti gli atti concernenti la struttura del Teatro Pardo, per comprendere quali ragioni avessero, nel passato, sospeso l’agibilità che nel 2016 era stata concessa. Dallo studio approfondito di quegli atti si comprese che la struttura teatrale fosse priva di alcuni e notevoli accorgimenti che garantissero il Teatro da eventuali rischi connessi alla normativa antincendio. Il C.d.A. dell’Ente, quindi, affidò l’incarico ad un ingegnere esperto lo studio, i sopralluoghi e gli indirizzi da fornire affinché si adeguasse la struttura teatrale alla normativa antincendio. L’attuale governance, quindi, ha dovuto sostituire, collocare e modificare elementi tecnici perché il Teatro superasse favorevolmente il vaglio della Commissione Comunale.

In data odierna, dunque, – così ha continuato Natale Pietrafitta – a seguito della visita da parte della Commissione Comunale, il Teatro è stato ritenuto idoneo allo svolgimento dei pubblici spettacoli. Nella qualità di Consigliere Delegato, quindi, avverto sentimenti di gioia per avere contribuito, nel mio piccolo, a restituire un Teatro Comunale ai trapanesi ed alla città tutta”.