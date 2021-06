SAN VITO LO CAPO – Tutto pronto: la prossima settimana a San Vito Lo Capo si svolgerà l’evento “A tutto sport – I giovani e i giochi all’aperto” organizzata dall’associazione “Kubo Eventi” presieduta da Giacomo Mineo – con il patrocinio Comune di San Vito Lo Capo – che avrà quale partner la Editori Trapanesi.

Dal 24 al 27 giugno moltissime attività sportive “sbarcheranno” nella stupenda San Vito Lo Capo, sempre nel massimo rispetto delle normative anti covid.

Boxe, pattinaggio a rotelle, scherma, danze sportive, braccio di ferro, twirling, tennistavolo, fitness, kick boxing, tennis, basket 3vs3, e tante altre discipline animeranno il Villaggio dello Sport che verrà allestito in via Faro, nella zona dei campetti sportivi ed in spiaggia. L’inaugurazione sarà giovedì 24 giugno alle ore 11 e sarà preceduto da un breve concerto della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani in piazza Santuario.

La manifestazione ha lo scopo di promuovere le discipline sportive “minori”, meno popolari tra i giovani e poco pubblicizzate dai media, ma che svolgono un ruolo importante per migliaia di ragazzi che partecipano alle gare, agli allenamenti con tanto sacrificio, anche delle loro famiglie, senza dimenticare i presidenti ed i dirigenti delle ASD che si prodigano per organizzare eventi, tra mille difficoltà a causa della ristrettezza economica.

Programma della manifestazione:

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

ORE 10 ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEL 6° REGGIMENTO BERSAGLIERI DI TRAPANI PIAZZA SANTUARIO

ORE 11.00 Cerimonia d’apertura de “A TUTTO SPORT I GIOVANI ED I GIOCHI ALL’APERTO” Villaggio dello Sport via Faro

ORE 11.30 Giochi e sport outdoor

ORE 12.00 apertura stand Esercito Italiano per informazioni sul reclutamento

VENERDÌ 25 GIUGNO

ORE 16 TORNEO TENNIS DOPPIO MISTO E JUNIOR

ORE 17 LEZIONI DI HIP HOP (INVITO PROVA)

ORE 17 TENNIS TAVOLO TORNEO OPEN EXTREME TENNIS TAVOLO

ORE 18 SCHERMA PARAOLIMPICO + DIMOSTRAZIONE

ORE 19 BATTLE FREE STYLE

ORE 21 COREOGRAFIE HIP HOP

ORE 20 “Lo sport quale mezzo di inclusione sociale ed integrazione” a cura di Ninni Cannizzo con la partecipazione della cooperativa Badia Grande

SABATO 26 GIUGNO

ORE 16 TORNEO TENNIS

ORE 16 KIZOMBA

ORE 17 PILATES

ORE 18 TWIRLING ASD VENUS

ORE 18 FITNESS MUSICALE

ORE 18 SCHERMA FINALI TORNEO UNDER

ORE 18 BRACCIO DI FERRO CAMPIONATO ITALIANO F.S.B.F.I. 8 CATEGORIE (ORE 16 PESATURA)

ORE 19 SALSA E BACHATA

ORE 19.30 KICK BOXING 8 INCONTRI VARIE CATEGORIE (TORNEO OPEN ATHENA)

ORE 21 ASD DANZARE E’ VITA

ORE 21.30 ESIBIZIONE AVENTURA LATINA

DOMENICA 27 GIUGNO

ORE 16 TORNEO TENNIS DOPPIO MISTO E JUNIOR FINALI

ORE 17 COUNTRY

ORE 18 BALLI DI GRUPPO

ORE 18 “Riconoscimento ai medici ed agli infermieri impegnati nella lotta contro il Covid- 19” a cura del Dott. Francesco Sieli

ORE 18 BOXE 10 INCONTRI VARIE CATEGORIE (INTERREGIONALE CALABRIA- SICILIA)

ORE 19 CORO CITTA’ DI TRAPANI – GRUPPO DI CANTO E TRADIZIONE POPOLARE SICILIANA.