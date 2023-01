Abbandono di rifiuti e pascolo abusivo. 4 denunce dei Carabinieri

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato due soggetti per il reato di abbandono di rifiuti. I militari dell’Arma avrebbero sorpreso i due, un pregiudicato di 44 anni e un 33enne, mentre erano intenti a sversare illecitamente residui di rifiuti edili e mobilio vario in un terreno sito nei […]

I militari dell’Arma avrebbero sorpreso i due, un pregiudicato di 44 anni e un 33enne, mentre erano intenti a sversare illecitamente residui di rifiuti edili e mobilio vario in un terreno sito nei pressi della località Rigaletta. Posto sotto sequestro il mezzo utilizzato per il trasporto del materiale.

I Carabinieri della Stazione di Valderice invece hanno denunciato due soggetti per introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, dopo aver accertato che gli stessi avrebbero introdotto abusivamente degli ovini di loro proprietà all’interno di un terreno con l’intento di farli pascolare. Durante il sopralluogo i Carabinieri hanno inoltre accertato la presenza su predetto terreno di due carcasse di animali in un avanzato stato di decomposizione.