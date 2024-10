Ad Alcamo il 7° Slalom Automobilistico Monte Bonifato

ALCAMO – Il rombo dei motori sta per echeggiare tra le strade di Alcamo: tutto pronto per il 7° Slalom Automobilistico “Monte Bonifato – Città di Alcamo”.Con 88 iscritti, l’evento si posiziona tra le competizioni ben partecipate della stagione automobilistica siciliana. Domenica 20 ottobre, con il semaforo verde alle 8:30, la città siciliana si trasformerà in un circuito adrenalinico, promettendo emozioni e spettacolo per piloti e spettatori. Questa competizione, frutto della collaborazione tra il Promoter Kinisia e il Comune di Alcamo, si preannuncia come un evento di risonanza regionale. Valido sia per la Coppa Aci Sport, sia per il campionato siciliano, lo slalom attirerà piloti da ogni angolo dell’isola, mettendo in mostra l’eccellenza dell’automobilismo siciliano.Il percorso di gara, che si snoderà lungo la Strada Comunale Via per Monte Bonifato, metterà alla prova l’abilità dei piloti. Gli appassionati potranno iniziare a respirare l’atmosfera della gara già da sabato 19 ottobre, quando Piazza Bagolino ospiterà le verifiche tecniche e sportive dalle 15:00 alle 19:30.Per tutti i dettagli, incluse le informazioni sui partecipanti e il programma completo, è possibile consultare il sito ufficiale www.kinisia.it.