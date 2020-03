Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi: adesso il parcheggio è gratis per 30 minuti

TRAPANI – Il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, comunica che da giorno 11 marzo la sosta gratuita al parcheggio P1 dell’aerostazione aumenta da un quarto d’ora a 30 minuti. «Una nuova direttiva – spiega Ombra – che nasce per una miglior regolamentazione del parcheggio, per evitare che ci siano soste selvagge fuori […]

TRAPANI – Il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, comunica che da giorno 11 marzo la sosta gratuita al parcheggio P1 dell’aerostazione aumenta da un quarto d’ora a 30 minuti.

«Una nuova direttiva – spiega Ombra – che nasce per una miglior regolamentazione del parcheggio, per evitare che ci siano soste selvagge fuori dall’aeroporto, vicino alla rotonda e nelle corsie. Ho incontrato – prosegue il presidente di Airgest – i comandanti dei Vigili Urbani di Trapani e Marsala al fine di disciplinare il traffico veicolare fuori dall’aerostazione, in vista della stagione estiva che riprenderà con pieno vigore, stante che le attività dell’aeroporto non si sono mai fermate».