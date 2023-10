Aggravamento di misura per un ladro seriale. Scattano gli arresti domiciliari

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala in ottemperanza ad una ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal locale Tribunale, hanno tratto in arresto G. M., pregiudicato 30enne del luogo, ora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in sostituzione dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.

L’odierno provvedimento scaturisce dai documentati reati che l’uomo, gravato da numerosi pregiudizi di polizia avrebbe compiuto, in rapida successione, nell’ultimo periodo.

In particolare nel

mese di luglio u.s. veniva denunciato dai Carabinieri di Marsala per ricettazione in quanto trovato in possesso di un’autovettura per disabili e di un cellulare provento di furto;

per ricettazione in quanto trovato in possesso di un’autovettura per disabili e di un cellulare provento di furto; mese di settembre u.s. veniva fermato dai Carabinieri di Marsala a bordo di una bicicletta elettrica che era risulta essere stata asportata poco prima. Nei giorni successivi veniva fermato a bordo di un’autovettura con un monopattino, telefoni cellulari e soldi in contanti che risultavano essere stati asportati poco prima all’interno di un bar del centro di Marsala;

a bordo di una bicicletta elettrica che era risulta essere stata asportata poco prima. Nei giorni successivi veniva fermato a bordo di un’autovettura con un monopattino, telefoni cellulari e soldi in contanti che risultavano essere stati asportati poco prima all’interno di un bar del centro di Marsala; corrente mese, benché sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., veniva trovato in possesso di prodotti per l’igiene personale che erano risultati essere stati asportati poco prima in danno di un’attività commerciale del luogo.