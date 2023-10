Agricoltura, prorogati i contratti per la campagna irrigua dai Consorzi. On. Catania: “Sono state ascoltate le richieste degli agricoltori”

PALERMO – «Grazie al Commissario Baldo Giarraputo e all’Assessore regionale Luca Sammartano che hanno prorogato il lavoro degli operai ‘turnisti’, gli agricoltori della nostra provincia avranno garantiti ulteriori turni di irrigazione da parte del Consorzio di bonifica». Lo afferma il deputato regionale Nicolò Catania (FdI) dopo la firma della delibera da parte del Commissario Giarraputo. Sono 27 i lavoratori del Consorzio di Trapani ai quali è stato prorogato per 15 giorni il contratto di lavoro, 145, invece, quelli in provincia di Agrigento. «Ascoltando le richieste degli agricoltori attanagliati da una calura prolungata, abbiamo sollecitato sia l’Assessore che il Commissario affinché potessero garantire ulteriori turnazioni di irrigazione anche in questo periodo – spiega l’onorevole Catania – la criticità più evidente si sta riscontrando negli uliveti Nocellara del Belice tra le province di Trapani e Agrigento. Con quest’ulteriore turnazione nell’erogazione dell’acqua si potranno aiutare concretamente gli agricoltori, sulle cui spalle pesano già ulteriori problematiche».