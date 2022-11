Agrigento: “Un mare di sorprese”, incontro scientifico promosso da BCsicilia

AGRIGENTO – “Un mare di sorprese” è il titolo di un incontro scientifico che svelerà alcune ricchezze poco conosciute del mare agrigentino. Sabato 26 novembre 2022, alle ore 10, al Circolo Culturale Empedocleo, in piazza San Giuseppe, sulla via Atenea, ad Agrigento, delfini e scoperte sottomarine saranno i protagonisti di un evento culturale organizzato dalla sezione agrigentina di BCsicilia, dall’Ente per l’educazione permanente degli adulti (Epea), dal Circolo Culturale Empedocleo e da MeRiS, Mediterraneo Ricerca e Sviluppo.

Interverranno la biologa marina Jessica Alessi, fondatrice di MeRiS, una organizzazione no profit di ricerca focalizzata sulla conservazione dei mammiferi marini e il subacqueo Francesco Urso, Vice presidente della sezione agrigentina di BCsicilia e componente del Gruppo subacqueo della stessa associazione.

Jessica Alessi, agrigentina, vincitrice del premio Terre de Femmes, vanta un dottorato di ricerca in Scienza del Mare e con il progetto “I Delfini del Mar d’Akragas” è impegnata con altri giovani agrigentini nella ricerca e conservazione della popolazione di delfini tursiope del Mediterraneo.

Francesco Urso, un bancario specializzato in finanziamenti alle imprese che nel tempo libero prende pinne e maschera e s’immerge nelle acque di Cannatello. Ci porterà alla scoperta di storie di antichi uomini, di rotte, di commerci, di navi, di cannoni e di antichi reperti che scopre durante le sue avventure alla ricerca di “tesori” nascosti nel mare da millenni.

Sono previsti i saluti di Giuseppe Adamo, Presidente del Circolo Culturale Empedocleo e Girolamo Carubia, Presidente dell’Ente per l’educazione permanente degli adulti. Modererà l’incontro Elio Di Bella, Presidente della sezione di Agrigento di BCsicilia.

Parteciperà all’evento una classe di studenti del Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento.

L’ingresso è gratuito sino all’esaurimento dei posti.

Nella foto volontari del Gruppo subacqueo di BCsicilia durante un intervento.