Ai domiciliari festeggia il compleanno. Al controllo dei Carabinieri il figlio getta la droga dalla finestra

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, con il supporto dei militari del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno arrestato un minorenne, già gravato da precedenti di polizia.

I militari dell’Arma, mentre stavano accedendo all’interno dell’abitazione per verificare il rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari da parte del padre 49enne, notavano che il ragazzo avrebbe lanciato dalla finestra una scatola che, immediatamente recuperata e sottoposta a sequestro, risultava contenere 160 grammi di cocaina e due involucri di hashish per un peso complessivo di 60 grammi.

Dal controllo emergeva inoltre che nell’abitazione erano in corso i festeggiamenti di un compleanno e presenti numerose persone estranee al nucleo familiare, in violazione delle prescrizioni imposte al regime degli arresti domiciliari.

All’epilogo della vicenda il 49 enne veniva denunciato mentre, su disposizione della Procura per i minorenni, l’arrestato è stato tradotto presso l’istituto penale per minori di Palermo.