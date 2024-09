Al Centro “Operatori di Pace” il Summer Course su dialogo interreligioso

MAZARA DEL VALLO – Il centro diocesano “Operatori di pace”, al secondo piano dell’immobile che ospita la Fondazione “San Vito Onlus” e la Caritas diocesana, in via Casa Santa a Mazara del Vallo, ospiterà, a partire da martedì 10 settembre, il summer course su “Dialogo interreligioso, dinamiche interculturali e diritti”, promosso dall’Università di Palermo e col patrocinio della Cesi, Facoltà teologica di Sicilia e Diocesi di Mazara del Vallo. Sino a venerdì 13 settembre, tutti i giorni, si alterneranno docenti, studiosi, esperti di dialogo interreligioso e tematiche giuridiche. Tra questi, Patrizia Spallino (Università di Palermo), Abdelkarim Hannachi, don Vito Impellizzeri (Facoltà teologica di Sicilia), Rosa Geraci (Università di Palermo), Francesco di Pretoro, Antonio Varvaro, Fabiano Di Prima (UniPa), Soumaya Bourougaaoui e Rawda Séibi (Association Tunisienne de Soutien des Minoritès), Alessandra Morelli (già responsabile dell’Alto Commissariato dell’Onu per i Rifugiati), Filippo D’Alessandro.