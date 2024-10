Al Sollima di Marsala, “Different Visions”: Un Viaggio Musicale con il Trio Namaste

MARSALA – Il Teatro Sollima di Marsala si prepara ad accogliere un grande evento musicale domenica 27 ottobre alle ore 18:00. Il Trio Namaste si esibirà in “Different Visions“, uno straordinario viaggio tra diversi stili musicali. L’evento fa parte dei sette appuntamenti della seconda parte della XXIV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, sotto la direzione del Maestro Giuseppe Lo Cicero. Il Trio Namaste, composto da Natalia Benedetti al clarinetto, Guido Arbonelli al clarinetto basso e Ian Cannon al pianoforte, è rinomato per la sua capacità di mescolare tradizione e innovazione, creando un’esperienza musicale unica.

Il pubblico di Marsala avrà l’opportunità di immergersi in un’esperienza musicale indimenticabile con tre grandi artisti che si esibiranno dal vivo Natalia Benedetti, clarinettista di talento, trasmette emozioni intense con purezza e precisione, e ha ricevuto numerosi premi internazionali. Guido Arbonelli, al clarinetto basso, esplora nuove possibilità sonore con oltre 700 composizioni scritte per lui. Ian Cannon, giovane pianista, affronta un repertorio vasto con tecnica impeccabile e sensibilità interpretativa. Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario concerto, che si terrà domenica 27 ottobre alle ore 18:00 presso il Teatro Sollima. “Different Visions” promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti.